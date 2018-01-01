Усик не будет драться с Лебедевым

Украинский боксер не видит среди своих соперников россиянина.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что они не рассматривают возможность боя с претендентом на пояс WBA Денисом Лебедевым.

“Лебедев не является одной из опций, даже если станет обязательным претендентом. Он же в крузервейте. Дело в том, что у WBA есть определенное количество чемпионов, есть своя последовательность. Александр - суперчемпион. Это дает ему возможность получать не привычные 12 месяцев на обязательную защиту, но 18, возможно даже 24 месяца.

Времени у Усика достаточно. Нужно отдохнуть, можно на месяц забыть о боксе, - сказал Красюк в комментарии ua.tribuna.com.

Ранее, Александра Усика встретили в Киеве.