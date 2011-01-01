Возвращение чемпиона: как Усика в Киеве встречали

Спорт bigmir)net отправился в Борисполь, чтобы встретить абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

В понедельник, 12 ноября, в Киев прилетел абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, который в минувшие выходные защитил свои титулы в бою против британца Тони Беллью.

Погода выдалась морозной, но это не помешало десяткам журналистов приехать в Борисполь, чтобы встретить нашего боксера. В ожидании чемпиона представители СМИ заполнили зал прибытия терминала D.

Прям перед появлением Усика собравшихся порадовали еще одни звездные гости – из Варшавы прилетела популярная группа Бумбокс. “Спасибо, что пришли нас встретить“, - в шутку сказал лидер группы Андрей Хлывнюк.

И вот, спустя некоторое время, публике явился главный герой – Александр Усик. Он вышел к журналистам эффектно, медленной и уверенной походкой.

После этого состоялась небольшая пресс-конференция. Говорили о том, что волнует всех любителей бокса – планы на будущее, возможные соперники, будет ли переход в супертяжелый вес.

“У меня был просто сумасшедший график на протяжении нынешнего года. Когда это все закончилось, я сказал - “Слава Богу, что все позади“. Не хочу делать поспешных выводов, поскольку мы с командой еще не разговаривали о моем будущем. Чуть позже мы глянем последний мой поединок, соберемся и обдумаем, какие дальнейшие шаги будем предпринимать“, - сказал Усик.

Рассказал также чемпион и о своем походе на матч Манчестер Сити - клуба, в котором играет еще один украинец, полузащитник Александр Зинченко.

“Мы увидели очень сильных фанатов, которые поддерживали своих игроков, мне это симпотизировало. Мы не специально остались, так получилось, но это хорошая традиция, когда ты после боя еще на один день остаешься, ведь ты почти не спишь. Я заснул около 6 утра, поспал всего час, а потом мы погуляли и сходили на футбол. Зашел в раздевалку к команде, пообщался, было круто, потом мы вместе с Зинченко поужинали. Он со мной хотел побоксировать, но я сказал, что бесплатно людей не бью“, - шутливо отметил Александр.

Помимо вездесущих вопросов о том, что же Усик планирует делать дальше и какие его карьерные планы, прозвучала история о том, как в Англии относятся к боксу. Александр отметил, что британцы не просто любят бокс, они им живут. Они знают о боксе все, и болеют не за любимчиков, а за бокс. Им не нужна драка, им нужен яркий, красивый и настоящий бокс.

“По-другому люди воспринимают бокс. Нам таксист рассказал о боксе больше, чем я могу рассказать. Он всех знает – кто с кем боксирует, кто в какой стойке, как с ним нужно боксировать. Это невероятно. Они интересуются этим, это часть их жизни. Они знают бокс не поверхностно, а углубленно. Это подкупает. Они смотрят бой и болеют за бокс“, – сказал Усик.

Безусловно, встреча чемпиона прошла на ура. О его прилете не афишировалось, поэтому фанаты не знали, когда он прибудет домой. Но прием Александру устроили по высшему разряду, достойный той “жирной точки“, которую он поставил в бою с Тони Беллью.

Екатерина Бедан, Спорт bigmir)net