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Хирн хочет, чтобы Усик провел бой в Украине

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Британец считает, что украинцу стоит провести поединок дома.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет, чтобы Александр Усик провел свой поединок в Украине.

“Мы готовы боксировать в любой точке мире, поэтому можем обсудить любой вариант.

США, Британия. Но очень бы хотелось, чтобы Александр провел бой в Украине. Он еще не выступал дома в статусе профессионала.

Есть много сильных боксеров, с которыми может встретиться Усик. Но сейчас ему нужен отдых“, - сказал Хирн.

Ранее Александр Усик прилетел в Украину после победы над Тони Беллью.

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Теги: бокс, Александр Усик, Эдди Хирн
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (2)
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Jim Beam  (аноним)  12.11.2018, 21:17
Оценка:  0
Jim Beam
Сначала он выпустит Диллиана Уайта или Луиса Ортиса... Или еще кого то из первых пятерок рейтингов... Он не даст проиграть своему подопечному...
Jim Beam  (аноним)  12.11.2018, 21:06
Оценка:  -1
Jim Beam
Хитрожопый Хирн очень грамотно ведет своего клиента-Джошуа. Сильных соперников, которые его могут победить-Фьюри, Уайлдера они обходят 10-й дорогой. Усика на Джоша он сразу не выведет...
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