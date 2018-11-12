Хирн хочет, чтобы Усик провел бой в Украине
Британец считает, что украинцу стоит провести поединок дома.
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет, чтобы Александр Усик провел свой поединок в Украине.
“Мы готовы боксировать в любой точке мире, поэтому можем обсудить любой вариант.
США, Британия. Но очень бы хотелось, чтобы Александр провел бой в Украине. Он еще не выступал дома в статусе профессионала.
Есть много сильных боксеров, с которыми может встретиться Усик. Но сейчас ему нужен отдых“, - сказал Хирн.
Ранее Александр Усик прилетел в Украину после победы над Тони Беллью.
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