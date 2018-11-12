Хирн хочет, чтобы Усик провел бой в Украине

Британец считает, что украинцу стоит провести поединок дома.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет, чтобы Александр Усик провел свой поединок в Украине.

“Мы готовы боксировать в любой точке мире, поэтому можем обсудить любой вариант.

США, Британия. Но очень бы хотелось, чтобы Александр провел бой в Украине. Он еще не выступал дома в статусе профессионала.

Есть много сильных боксеров, с которыми может встретиться Усик. Но сейчас ему нужен отдых“, - сказал Хирн.

Ранее Александр Усик прилетел в Украину после победы над Тони Беллью.