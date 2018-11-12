Усик: Зинченко хотел со мной боксировать, но я объяснил, что не бью людей бесплатно

Украинский боксер посетил матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победы над Тони Белью в Манчестере и рассказал о своих впечатлениях от манчестерского дерби, где он поддерживал Манчестер Сити.

“На футболе было очень круто. Мы сидели совсем близко, наблюдали за всем, еще и команда выиграла. Это очень хорошая традиция - оставаться после боя на один день.

Потом я был в раздевалке. Ездили ужинать с Зинченко, шутили. Он со мной боксировать хотел, но я сказал, что я бесплатно людей не бью“.