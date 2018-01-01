Усик прилетел в Украину после победы над Беллью

Украинского боксера встретили в аэроспорту Борисполь.

Сегодня, 12 ноября, в киевском аэропорту Борисполь встретили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, который в минувшие выходные в Манчестере одержал яркую победу над Тони Беллью.

Украинский боксер рассказал, что доволен своим боем с Тони Белью и признался, что несколько сдерживал себя в ринге.

“Это был очень хороший и зрелищный поединок. Я выполнял то, что мне говорили в углу. Конечно, очень хотелось покуражиться. Но хорошо, что сдержался.

Еще рано говорить о планах на будущее. Сейчас я хочу спрятаться и посидеть дома. Мне кажется, что меня слишком много“, - сказал Усик после возвращения в Украину.