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Усик прилетел в Украину после победы над Беллью

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Украинского боксера встретили в аэроспорту Борисполь.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Сегодня, 12 ноября, в киевском аэропорту Борисполь встретили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, который в минувшие выходные в Манчестере одержал яркую победу над Тони Беллью.

Украинский боксер рассказал, что доволен своим боем с Тони Белью и признался, что несколько сдерживал себя в ринге.

“Это был очень хороший и зрелищный поединок. Я выполнял то, что мне говорили в углу. Конечно, очень хотелось покуражиться. Но хорошо, что сдержался.

Еще рано говорить о планах на будущее. Сейчас я хочу спрятаться и посидеть дома. Мне кажется, что меня слишком много“, - сказал Усик после возвращения в Украину.

 

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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