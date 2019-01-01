Перспективный украинский боксер подписал контракт с немецкой промоутерской компанией

Влад Сиренко следующий бой проведет в Киеве.

Обладатель пояса WBF International в супертяжелом весе Влад Сиренко (9-0, 8 KO) подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Faecher Sport Management, сообщает luckypunch.net.

Отметим, что на контакте у компании уже есть один украинец - Александр Захожий (9-0, 7 KO).

При этом ожидается, что и Сиренко, и Захожий свои следующие бои проведут в Киеве 15 декабря в андеркарде поединка Далакян - Леброн.