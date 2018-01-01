Беллью: Мой организм больше не может это выдерживать
Тони Беллью объяснил, почему завершил карьеру.
Соперник Александра Усика Тони Беллью объяснил, почему после боя с украинцем завершил боксерскую карьеру.
"Я больше не могу это выдерживать. Мое тело, мой организм больше не могут это выдерживать. Что-то происходит третий тренировочный лагерь подряд.
Но это никак не отразилось на результате. Я не пытаюсь оправдаться за свое поражение. Победил сильнейший", - цитирует Беллью BoxingScene.
Напомним, Тони Беллью проиграл в бою с Александром Усиком. Украинец нокаутировал соперника в 8 раунде.
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