Переключиться на мобильную версию

Беллью: Мой организм больше не может это выдерживать

Комментариев: 0
Тони Беллью объяснил, почему завершил карьеру.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Соперник Александра Усика Тони Беллью объяснил, почему после боя с украинцем завершил боксерскую карьеру.

"Я больше не могу это выдерживать. Мое тело, мой организм больше не могут это выдерживать. Что-то происходит третий тренировочный лагерь подряд.

Но это никак не отразилось на результате. Я не пытаюсь оправдаться за свое поражение. Победил сильнейший", - цитирует Беллью BoxingScene.

Напомним, Тони Беллью проиграл в бою с Александром Усиком. Украинец нокаутировал соперника в 8 раунде.

Поделись:
Теги: Тони Беллью, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь