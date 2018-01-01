Беллью: Мой организм больше не может это выдерживать

Тони Беллью объяснил, почему завершил карьеру.

Соперник Александра Усика Тони Беллью объяснил, почему после боя с украинцем завершил боксерскую карьеру.

"Я больше не могу это выдерживать. Мое тело, мой организм больше не могут это выдерживать. Что-то происходит третий тренировочный лагерь подряд.

Но это никак не отразилось на результате. Я не пытаюсь оправдаться за свое поражение. Победил сильнейший", - цитирует Беллью BoxingScene.

Напомним, Тони Беллью проиграл в бою с Александром Усиком. Украинец нокаутировал соперника в 8 раунде.