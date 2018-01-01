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Усик - Беллью: статистика ударов

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Александр Усик перебоксировал Тони Беллью.
Александр Усик в бою против Тони Беллью
Александр Усик в бою против Тони Беллью
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в Манчестере одержал яркую победу над Тони Беллью и защитил принадлежащие ему чемпионские титулы по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO.

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Согласно статистике, украинец превзошел показатели британца практически во всех аспектах. Усик в среднем нанес на 20 ударов больше, чем его оппонент (55.2 удара за раунд против 35 у Беллью). Точность ударов украинского боксера составила 27,6% против 25,8% британца.  

Также украинец превзошел Беллью в джебах (37.3 попыток/ 8.5 успешных ударов за раунд против 16 /1.8 у Беллью).


Источник: Boxingscene.com

Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в 8-м раунде, но до остановки боя проигрывал британцу по судейским оценкам. Также смотрите судейские записки по раундам.

Вашему вниманию видео нокаута, а также яркие фотографии с боя Усик - Беллью.

Отметим, что Тони Беллью завершил карьеру после поражения от Александра Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, статистика ударов
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