Усик - Беллью: статистика ударов
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в Манчестере одержал яркую победу над Тони Беллью и защитил принадлежащие ему чемпионские титулы по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO.
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Согласно статистике, украинец превзошел показатели британца практически во всех аспектах. Усик в среднем нанес на 20 ударов больше, чем его оппонент (55.2 удара за раунд против 35 у Беллью). Точность ударов украинского боксера составила 27,6% против 25,8% британца.
Также украинец превзошел Беллью в джебах (37.3 попыток/ 8.5 успешных ударов за раунд против 16 /1.8 у Беллью).
Источник: Boxingscene.com
Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в 8-м раунде, но до остановки боя проигрывал британцу по судейским оценкам. Также смотрите судейские записки по раундам.
Вашему вниманию видео нокаута, а также яркие фотографии с боя Усик - Беллью.
Отметим, что Тони Беллью завершил карьеру после поражения от Александра Усика.
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