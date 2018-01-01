Уайт выразил готовность встретиться с Усиком

Диллиан Уайт уверен, что Усику нечего делать в супертяжелом весе.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт, которого Хирн назвал одним из кандидатов на роль следующего соперника Александра Усика, заявил, что готов преподать урок украинцу.

"Если бы я дрался с Усиком, то не делал бы того, что Беллью, а гонял бы Усика по рингу. Меня-то он одним ударом не свалит. А я бы гнобил парня весь вечер в неудобной для него зоне.

Заметил, что ему не нравилось, когда Беллью бил сбоку по голове; Усик постоянно на это жаловался. Видно было, что ему не по себе, когда в ринге становится жарко.

Я из тех, кто не отказывается от хорошего боя. Если ты из топ-10, то железно получишь встречу. К тому же, я не вижу, как он может шокировать реального супертяжа. Мобильность? Ну да, это проблема, если ты ленивый супертяж. Но адекватный здоровенный супертяж будет сокращать дистанцию, наваливаться, прессовать, сталкивать и всячески избивать такого противника", - не сомневается Уайт.