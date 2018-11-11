Ковалев поздравил Усика с победой

Сергей Ковалев опубликовал соответственный пост на своей странице в соцсети.

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с победой над Тони Беллью.

Спортсмен разместил фотографию Усика на своей странице в Instagram со словами: “Мои наилучшие поздравления. Саня - красавец“.

Ранее, Александра Усика поздравили Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Петр Порошенко.