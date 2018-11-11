Ковалев поздравил Усика с победой
Сергей Ковалев опубликовал соответственный пост на своей странице в соцсети.
Бывший двукратный чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с победой над Тони Беллью.
Спортсмен разместил фотографию Усика на своей странице в Instagram со словами: “Мои наилучшие поздравления. Саня - красавец“.
Ранее, Александра Усика поздравили Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Петр Порошенко.
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