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Ковалев поздравил Усика с победой

Комментариев: 1
Сергей Ковалев опубликовал соответственный пост на своей странице в соцсети.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
24smi.org

Бывший двукратный чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с победой над Тони Беллью

Спортсмен разместил фотографию Усика на своей странице в Instagram со словами: “Мои наилучшие поздравления. Саня - красавец“.

Ранее, Александра Усика поздравили Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Петр Порошенко.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Сергей Ковалев
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Источник: instagram.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.11.2018, 21:30
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гость
И я бы поздравил, потому что Усик наш крымский! И он уже не орёт сава ураине. Надоело. У него тут дом и семья. Усик чемпион! Слава России!!
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