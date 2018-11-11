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Генсек Федерации бокса России: Хотим добиться реванша Усика с Гассиевым

Комментариев: 4
Умар Кремлев рассказал, какого боя ждет организация.
Умар Кремлев
Умар Кремлев
rsport.ria.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился своим мнением о бое Усик - Беллью и рассказал о планах на будущее.

“Обе боксера были хороши, но Беллью не конкурент Усику. Все было понятно уже после четвертого раунда.

Мурат Гассиев весной проведет бой, и после того мы хотим добиться реванша с Александром Усиком, независимо от того, в каком весе он будет проведен“, - цитирует Кремлева издание Р-спорт.

Ранее были опубликованы судейские записки поединка Усик - Беллью по раундам.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик
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Источник: ria.ru

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Комментариев (4)
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Alcoolique    11.11.2018, 20:00
Оценка:  0
Alcoolique
началось...)
гость  (аноним)  11.11.2018, 19:51
Оценка:  0
гость
капец смешные люди Белью молотил и выигрывал просто схватил лакипанч и проиграл. гасиев вобще ничего не могс делать против Усика... да кто за это говнореванш будет деньги платить? с дортикосом деритесь!
Jim Beam  (аноним)  11.11.2018, 19:37
Оценка:  +2
Jim Beam
Гамно кароче выбьют из Гассиева)))).
Jim Beam  (аноним)  11.11.2018, 19:30
Оценка:  +1
Jim Beam
Нахрена вам тот реванш, кацапчики ? Скучно. Вы выпустите Гассиева сразу против Луиса Ортиса или Диллиана Уайта. С наслаждением буду лицезреть, как из шаурмы выбьют всю начинку))))).
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