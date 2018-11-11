Генсек Федерации бокса России: Хотим добиться реванша Усика с Гассиевым
Умар Кремлев рассказал, какого боя ждет организация.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился своим мнением о бое Усик - Беллью и рассказал о планах на будущее.
“Обе боксера были хороши, но Беллью не конкурент Усику. Все было понятно уже после четвертого раунда.
Мурат Гассиев весной проведет бой, и после того мы хотим добиться реванша с Александром Усиком, независимо от того, в каком весе он будет проведен“, - цитирует Кремлева издание Р-спорт.
Ранее были опубликованы судейские записки поединка Усик - Беллью по раундам.
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