Генсек Федерации бокса России: Хотим добиться реванша Усика с Гассиевым

Умар Кремлев рассказал, какого боя ждет организация.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился своим мнением о бое Усик - Беллью и рассказал о планах на будущее.

“Обе боксера были хороши, но Беллью не конкурент Усику. Все было понятно уже после четвертого раунда.

Мурат Гассиев весной проведет бой, и после того мы хотим добиться реванша с Александром Усиком, независимо от того, в каком весе он будет проведен“, - цитирует Кремлева издание Р-спорт.

Ранее были опубликованы судейские записки поединка Усик - Беллью по раундам.