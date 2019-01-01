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Опубликованы судейские записки боя Усик - Беллью по раундам

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Тони Беллью выигрывал по очкам на момент 8-го раунда.
Александр Усик и Тони Беллью
Александр Усик и Тони Беллью
Getty Images

Стали известны судейские оценки поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с британцем Тони Беллью.

На момент 8-го раунда украинец проигрывал сопернику по очкам, однако Усик, нокаутировав соперника, не оставил ему шансов. 

Исходя из опубликованных судейских записок, украинец победил в 4 и 7 раундах, а Беллью - 1, 2, 3 и 6.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вышел на третье место лучших боксеров мира.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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