Опубликованы судейские записки боя Усик - Беллью по раундам
Тони Беллью выигрывал по очкам на момент 8-го раунда.
Стали известны судейские оценки поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с британцем Тони Беллью.
На момент 8-го раунда украинец проигрывал сопернику по очкам, однако Усик, нокаутировав соперника, не оставил ему шансов.
Исходя из опубликованных судейских записок, украинец победил в 4 и 7 раундах, а Беллью - 1, 2, 3 и 6.
Ранее сообщалось, что Александр Усик вышел на третье место лучших боксеров мира.
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