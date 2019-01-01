Опубликованы судейские записки боя Усик - Беллью по раундам

Тони Беллью выигрывал по очкам на момент 8-го раунда.

Стали известны судейские оценки поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика с британцем Тони Беллью.

На момент 8-го раунда украинец проигрывал сопернику по очкам, однако Усик, нокаутировав соперника, не оставил ему шансов.

Исходя из опубликованных судейских записок, украинец победил в 4 и 7 раундах, а Беллью - 1, 2, 3 и 6.

Ранее сообщалось, что Александр Усик вышел на третье место лучших боксеров мира.