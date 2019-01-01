Переключиться на мобильную версию

Усик вышел на третье место лучших боксеров мира по версии BoxRec

Комментариев: 0
После победы над Тони Беллью украинский боксер поднялся в рейтинге.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

После яркой победы над британцем Тони Беллью абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на третью строчку лучших боксеров независимо от весовой категории по версии издания BoxRec.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль Альварес (Мексика)

3. Александр Усик (Украина)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Василий Ломаченко (Украина)

6. Луис Нери (Мексика)

7. Висаксил Вангек (Таиланд)

8. Мигель Берчельт (Мексика)

9. Энтони Джошуа (Великобритания)

10. Лео Санта Круз (Месика)

Усик впервые в карьере опередил другого украинца, чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко.

Ранее Дэвид Хэй заявил, что Усик - номер один в мире.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: boxrec.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь