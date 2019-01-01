Усик вышел на третье место лучших боксеров мира по версии BoxRec

После победы над Тони Беллью украинский боксер поднялся в рейтинге.

После яркой победы над британцем Тони Беллью абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на третью строчку лучших боксеров независимо от весовой категории по версии издания BoxRec.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль Альварес (Мексика)

3. Александр Усик (Украина)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Василий Ломаченко (Украина)

6. Луис Нери (Мексика)

7. Висаксил Вангек (Таиланд)

8. Мигель Берчельт (Мексика)

9. Энтони Джошуа (Великобритания)

10. Лео Санта Круз (Месика)

Усик впервые в карьере опередил другого украинца, чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко.

Ранее Дэвид Хэй заявил, что Усик - номер один в мире.