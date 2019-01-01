Хэй: Усик - номер один в мире, без сомнения

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился впечатлениями от боя Александра Усика с Тони Беллью.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал победу Александра Усика над Тони Беллью.

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“Тони провел великолепный бой, я никогда его таким не видел, даже в бою со мной. У него был отличный темп, он наносил хорошие удары по корпусу. Первый раунд был равным, а в раундах со второго по четвертый я отдаю предпочтение Тони.

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Пятый раунд тоже был равным, а в последующих доминировал Усик. Тони не нужно стыдиться, ведь у него был сильный соперник. Усик - номер один в мире, без сомнения. Он лучший, но Беллью смог выиграть у него несколько раундов.

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Я сказал Беллью, что он сделал все, что мог. И раньше я никогда не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика и наносил ему столько ударов по корпусу. Беллью нужно гордиться своим выступлением“, - заявил Хэй в интервью iFL TV.

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