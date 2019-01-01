Великолепный Усик: что писали мировые СМИ после победы украинца
Ведущие издания мира оценили фееричную победу Александра Усика в бою против Тони Беллью.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик одержал победу над Тони Беллью, отправив своего соперника в нокаут в восьмом раунде.
Спорт bigmir)net подготовил обзор ведущих спортивных изданий о выступлении украинца:
The Guardian: блестящий Александр Усик опустил занавес для Тони Беллью
The Telegraph: последний бой Тони Беллью закончился храбрым поражением благодаря потрясающему нокауту от Александра Усика в восьмом раунде
The Ring: Александр Усик выиграл Тони Беллью взрывным нокаутом в восьмом раунде боя
Sky Sports: Тони Беллью не сумел достичь своей цели в попытке свергнуть короля крузервейта Александра Усика
ESPN: Александр Усик завершил карьеру Тони Беллью нокаутом в восьмом раунде поединка
The Independent: Беллью уходит в отставку, Усик движется к супертяжелому весу, чтобы встретиться с Джошуа после победы нокаутом
The Sun: британец остановлен Усиком в восьмом раунде своего прощального боя
Смотри видео нокаута в бою Усик – Беллью и полную запись этого поединка, а также смотри лучшие фотографии триумфа Александра.
Также вашему вниманию реакция социальных сетей на феноменальное выступление Усика.
Полная версия правил