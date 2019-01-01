Великолепный Усик: что писали мировые СМИ после победы украинца

Ведущие издания мира оценили фееричную победу Александра Усика в бою против Тони Беллью.

Александр Усик после победы над Тони Беллью Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик одержал победу над Тони Беллью, отправив своего соперника в нокаут в восьмом раунде.

Спорт bigmir)net подготовил обзор ведущих спортивных изданий о выступлении украинца:

The Guardian: блестящий Александр Усик опустил занавес для Тони Беллью

The Telegraph: последний бой Тони Беллью закончился храбрым поражением благодаря потрясающему нокауту от Александра Усика в восьмом раунде

The Ring: Александр Усик выиграл Тони Беллью взрывным нокаутом в восьмом раунде боя

Sky Sports: Тони Беллью не сумел достичь своей цели в попытке свергнуть короля крузервейта Александра Усика

ESPN: Александр Усик завершил карьеру Тони Беллью нокаутом в восьмом раунде поединка

The Independent: Беллью уходит в отставку, Усик движется к супертяжелому весу, чтобы встретиться с Джошуа после победы нокаутом

The Sun: британец остановлен Усиком в восьмом раунде своего прощального боя

Смотри видео нокаута в бою Усик – Беллью и полную запись этого поединка, а также смотри лучшие фотографии триумфа Александра.

Также вашему вниманию реакция социальных сетей на феноменальное выступление Усика.