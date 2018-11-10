После поединка Усик - Беллью произошла потасовка с участием болельщиков

Между зрителями произошел конфликт.

После боя Усик - Беллью в зале произошла драка Getty Images

В Манчестере состоялся вечер бокса, на котором в главном поединке Александр Усик победил Тони Беллью, отправив британца в нокаут в восьмом раунде. После окончания поединка в рингсайде произошла драка с участием болельщиков.

Зрители повздорили между собой и началась потасовка. Решать ситуацию пришлось охране, которая вывела виновника драки из зала:

Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео боя Усик - Беллью, а также самые яркие фотографии этого поединка.

Читайте также комментарии болельщиков в соцсетях на триумф украинца в Англии.