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После поединка Усик - Беллью произошла потасовка с участием болельщиков

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Между зрителями произошел конфликт.
После боя Усик - Беллью в зале произошла драка
После боя Усик - Беллью в зале произошла драка
Getty Images

В Манчестере состоялся вечер бокса, на котором в главном поединке Александр Усик победил Тони Беллью, отправив британца в нокаут в восьмом раунде. После окончания поединка в рингсайде произошла драка с участием болельщиков.

Зрители повздорили между собой и началась потасовка. Решать ситуацию пришлось охране, которая вывела виновника драки из зала:

Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео боя Усик - Беллью, а также самые яркие фотографии этого поединка.

Читайте также комментарии болельщиков в соцсетях на триумф украинца в Англии.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, драка
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