Усик может сразиться с Джошуа в 2019 году

Эдди Хирн назвал возможную дату проведения боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Управляющий директор промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о вероятных сроках поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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"Возможно, бой состоится в конце 2019 года. Мы хотим, чтобы это был поединок за чемпионство. Учитывая то, какой год был у Усика, какой календарь, мне кажется, он не вернется на ринг раньше апреля. Вероятно, он и его команда захотят драться два раза в 2019 году.

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Беллью сказал, и я с ним согласен, что Усик еще не готов к Джошуа. Технически он великолепен, но в плане веса Александру нужно добавить размера. Команда Усика - умные ребята, поэтому думаю, что они проведут два поединка в хевивейте, прежде чем выходить на Джошуа.

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Усику нужны парни, которые будут боксировать. Поэтому этот поединок получился настолько зрелищным. С кем бы вышел хороший бой? Против Диллиана Уайта. У него есть преимущество в габаритах и в силе, и он способен лучше оборонятся против Александра, чем Беллью. И это вызов - сумеет ли он справиться с тяжелым весом?", - сказал Хирн.

Напомним, украинский боксер Александр Усик победил Тони Беллью, нокаутировав его в восьмом раунде.

Отметим, что британец завершил карьеру после поражения от Усика.