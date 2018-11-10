Кличко поблагодарил Усика за зрелищный поединок

Мэр Киева поздравил Александра Усика с победой над Тони Беллью.

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с победой над британским спортсменом Тони Беллью.

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"Поздравляю Александра Усика и Украину. Спасибо, Саша, за зрелищный поединок, за твою волю к победе, за победу в честь Украины", – написал Кличко на своей страничке в Twitter.

Вітаю Олександра Усика і Україну! Дякую, Сашко, за видовищний бій, за твою волю до перемоги, за перемогу на честь України! — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 10 ноября 2018 г.

Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в восьмом раунде. Вашему вниманию видео нокаута, а также полное видео боя.

Отметим, что Александр также получил поздравления от президента Украины Петра Порошенко.