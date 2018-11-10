Кличко поблагодарил Усика за зрелищный поединок
Мэр Киева поздравил Александра Усика с победой над Тони Беллью.
Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с победой над британским спортсменом Тони Беллью.
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"Поздравляю Александра Усика и Украину. Спасибо, Саша, за зрелищный поединок, за твою волю к победе, за победу в честь Украины", – написал Кличко на своей страничке в Twitter.
Вітаю Олександра Усика і Україну! Дякую, Сашко, за видовищний бій, за твою волю до перемоги, за перемогу на честь України!— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 10 ноября 2018 г.
Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в восьмом раунде. Вашему вниманию видео нокаута, а также полное видео боя.
Отметим, что Александр также получил поздравления от президента Украины Петра Порошенко.
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