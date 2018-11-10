Переключиться на мобильную версию

Кличко поблагодарил Усика за зрелищный поединок

Комментариев: 0
Мэр Киева поздравил Александра Усика с победой над Тони Беллью.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
twitter.com/vitaliy_klychko

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с победой над британским спортсменом Тони Беллью.

Смотри также: Усик - Беллью: самые яркие фото боя

"Поздравляю Александра Усика и Украину. Спасибо, Саша, за зрелищный поединок, за твою волю к победе, за победу в честь Украины", – написал Кличко на своей страничке в Twitter.

Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в восьмом раунде. Вашему вниманию видео нокаута, а также полное видео боя.

Отметим, что Александр также получил поздравления от президента Украины Петра Порошенко.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Виталий Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь