Каррагер: Усик - великий боец, в проигрыше Беллью нет никакого позора

Легендарный английский футболист Джейми Каррагер поделился мнением относительно боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

"Усик - великий боец, нет никакого позора в поражении Беллью. Если это последний бой, то молодец. "Bomber", ты сделал больше, чем кто-либо предполагал. Чемпион мира, сделал несколько счастливых дней", - написал Каррагер на своей страничке в Twitter.

Usyk is a great fighter so no disgrace for @TonyBellew in losing to him, if this is the last fight well done Bomber you’ve done way more than anyone predicted! World Champion, made a few quid happy days!! #UskyBellew @SkySportsBoxing