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Каррагер: Усик - великий боец, в проигрыше Беллью нет никакого позора

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Бывший игрок сборной Англии прокомментировал поражение британца Тони Беллью от Александра Усика.
Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
Getty Images

Легендарный английский футболист Джейми Каррагер поделился мнением относительно боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

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"Усик - великий боец, нет никакого позора в поражении Беллью. Если это последний бой, то молодец. "Bomber", ты сделал больше, чем кто-либо предполагал. Чемпион мира, сделал несколько счастливых дней", - написал Каррагер на своей страничке в Twitter.

Напомним, Александр Усик отправил Тони Беллью в нокаут в восьмом раунде.

Вашему вниманию также видео нокаута в бою Усик - Беллью, полное видео боя и подборка лучших фотографий триумфа украинца.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Джейми Каррагер, чемпион, нокаут
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