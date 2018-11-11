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Жесточайший нокаут: реакция соцсетей на потрясающую победу Усика над Беллью

Комментариев: 1
Александр Усик нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде боя.
Александр Усик победил Тони Беллью: реакция соцсетей
Александр Усик победил Тони Беллью: реакция соцсетей
Getty Images

В Манчестере прошел вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над Тони Беллью, отправив британца в нокаут в восьмом раунде.

Смотри также видео нокаута в бою Усик – Беллью и полное видео поединка.

Спорт bigmir)net собрал лучшие комментарии из социальной сети Twitter на тему триумфа нашего боксера в Великобритании:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашему вниманию также самые яркие фотографии боя Усик - Беллью.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, реакция соцсетей, нокаут, бой
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.11.2018, 10:44
Оценка:  -1
гость
Усик, Крым, Россия вперед!!!
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