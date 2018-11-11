Жесточайший нокаут: реакция соцсетей на потрясающую победу Усика над Беллью
В Манчестере прошел вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над Тони Беллью, отправив британца в нокаут в восьмом раунде.
Смотри также видео нокаута в бою Усик – Беллью и полное видео поединка.
Спорт bigmir)net собрал лучшие комментарии из социальной сети Twitter на тему триумфа нашего боксера в Великобритании:
Первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу Усик защитил свой титул и переходит в супер тяжелый дивизион. Поздравляем всех украинцев!!!! Александра Усика с победой! Недоброжелатели - прочь за поребрик. pic.twitter.com/lDKNIHJ5uj— Одеса-Сінгапур (@uanews3) 11 ноября 2018 г.
Мда, Усик и вправду, видимо, велик! Богат, как говорится, Крым.— Василий Уткин (@radioutkin) 11 ноября 2018 г.
Усик молодец! Он всегда корректен. Украинец. Не хохол.— gastal (@pass19591) 11 ноября 2018 г.
Усик лучший чемпион! pic.twitter.com/bPnQDRP8lD— Sus_vit71 (@SuslovVitaliy7) 11 ноября 2018 г.
Пять титулов. Усик переплюнул Кличков. pic.twitter.com/Nv5agiwgdV— Одеса-Сінгапур (@uanews3) 11 ноября 2018 г.
После 7 раунда Усик проигрывал по очкам, но мало кто знает, у него на 8 раунд был приготовления "похоронный" 😎— Julia Foden (@ManuliankaFoden) 11 ноября 2018 г.
Александр Усик, моё почтение! Великий боксёр и человек!— Клементьев Алексей (@klementev81_ak) 10 ноября 2018 г.
Усик сделал из соперника отбивную! БРАВО! pic.twitter.com/zp15AW660l— Alexandr Trostyanits (@SLONIK1202) 11 ноября 2018 г.
ахаха судьи клоуны, вот поэтому Усик не стал откладывать! Беллью лидировал по очкам на момент остановки боя с Усиком https://t.co/c5UmzkkL9T— NikolaySpartak (@fanat1k70rus) 11 ноября 2018 г.
Гордость #УсикБелью #Усик pic.twitter.com/LU31AjmxzC— 💔 (@otsuchka) 10 ноября 2018 г.
Кто то еще сомневается в том что Усик абсолютный чемпион во всех тяжелых весовых категориях? #UsykBallew #Boxing pic.twitter.com/h9qor7f5hq— Sergiy Melnik (@UA_Meln) 11 ноября 2018 г.
Усик провёл превосходную защиту титулов! Жесточайший нокаут! #UsykBellew pic.twitter.com/zYNlntnxpa— Dyukov (@Dyukov_Kirill) 10 ноября 2018 г.
С такой чемпионской группой поддержки - Усик не имел вариантов кроме как досрочно вынести энеми :) pic.twitter.com/LapYK4FNDI— Panagea (@Panagea0) 10 ноября 2018 г.
Ура🎉🎉🎉 Победа😊😊 Усик - красава👍👍👍 Украина первая🔰🔰🔰 pic.twitter.com/Kyx3QXeiPs— Казмірчучка😉 (@Gretel_12_53) 11 ноября 2018 г.
Усик сильнейший, кого я видел при этой жизни (Али я не застал)— Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 11 ноября 2018 г.
Усик сделал наш вечер! Улыбаемся и орём!— Емельян Антипов (@TipsiTip) 10 ноября 2018 г.
А и да, Браво Усик! Талантливый боксёр! Мощь)— Strangefriend (@AlexGSelf) 11 ноября 2018 г.
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