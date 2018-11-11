Жесточайший нокаут: реакция соцсетей на потрясающую победу Усика над Беллью

Александр Усик нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде боя.

В Манчестере прошел вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над Тони Беллью, отправив британца в нокаут в восьмом раунде.

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Спорт bigmir)net собрал лучшие комментарии из социальной сети Twitter на тему триумфа нашего боксера в Великобритании:

Первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу Усик защитил свой титул и переходит в супер тяжелый дивизион. Поздравляем всех украинцев!!!! Александра Усика с победой! Недоброжелатели - прочь за поребрик. pic.twitter.com/lDKNIHJ5uj — Одеса-Сінгапур (@uanews3) 11 ноября 2018 г.

Мда, Усик и вправду, видимо, велик! Богат, как говорится, Крым. — Василий Уткин (@radioutkin) 11 ноября 2018 г.

Усик молодец! Он всегда корректен. Украинец. Не хохол. — gastal (@pass19591) 11 ноября 2018 г.

После 7 раунда Усик проигрывал по очкам, но мало кто знает, у него на 8 раунд был приготовления "похоронный" 😎 — Julia Foden (@ManuliankaFoden) 11 ноября 2018 г.

Александр Усик, моё почтение! Великий боксёр и человек! — Клементьев Алексей (@klementev81_ak) 10 ноября 2018 г.

Усик сделал из соперника отбивную! БРАВО! pic.twitter.com/zp15AW660l — Alexandr Trostyanits (@SLONIK1202) 11 ноября 2018 г.

ахаха судьи клоуны, вот поэтому Усик не стал откладывать! Беллью лидировал по очкам на момент остановки боя с Усиком https://t.co/c5UmzkkL9T — NikolaySpartak (@fanat1k70rus) 11 ноября 2018 г.

Кто то еще сомневается в том что Усик абсолютный чемпион во всех тяжелых весовых категориях? #UsykBallew #Boxing pic.twitter.com/h9qor7f5hq — Sergiy Melnik (@UA_Meln) 11 ноября 2018 г.

С такой чемпионской группой поддержки - Усик не имел вариантов кроме как досрочно вынести энеми :) pic.twitter.com/LapYK4FNDI — Panagea (@Panagea0) 10 ноября 2018 г.

Усик сильнейший, кого я видел при этой жизни (Али я не застал) — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 11 ноября 2018 г.

Усик сделал наш вечер! Улыбаемся и орём! — Емельян Антипов (@TipsiTip) 10 ноября 2018 г.

А и да, Браво Усик! Талантливый боксёр! Мощь) — Strangefriend (@AlexGSelf) 11 ноября 2018 г.

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