Усик обратился к фанатам после эффектной победы над Беллью

Абсолютный чемпион поблагодарил поклонников за поддержку.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью и защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в тяжелом весе.

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После боя Александр на своей страничке в Instagram выразил благодарность болельщикам за поддержку, а также поблагодарил Беллью за поединок.

“Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все! Тони - настоящий мужик! Спасибо за бой!“, - написал Усик под видеообращением.

Смотрите также полное видео боя Усик - Беллью, видео нокаута и самые яркие фотографии с этого поединка.