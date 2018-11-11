Беллью объявил о завершении карьеры после поражения от Усика

Британец принял решение покинуть профессиональный бокс.

Британский спортсмен Тони Беллью завершил профессиональную боксерскую карьеру. Об этом он заявил после поражения от украинца Александра Усика.

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“Это, определенно, конец. Я - боксер мирового уровня, но есть разница между мировым уровнем и элитным. Все, кто встретятся с Усиком, столкнутся с проблемами. Только самые лучшие найдут способ побить его.

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Я пытался показать себя с лучшей стороны. Усик - исключительный боксер и великий чемпион, один из самых лучших в P4P. Он фантастический, потрясающий, и мне нет оправданий.

Усик - самый великий человек, с которым я был на одном ринге. Александр, я желаю тебе только самого лучшего.

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Я пытался достать его, я боксировал настолько хорошо, насколько мог, но он был лучше меня. Усик умный и сильный, он создаст проблему любому, кто выйдет против него“, - приводит слова Беллью Sky Sports.

Отметим, что на профессиональном ринге Тони Беллью провел 34 поединка, в которых 30 раз одержал победу, трижды потерпел поражение и еще 1 раз сводил бой вничью. Британец также владел поясом чемпиона мира по версии WBC (2016-2017).

Напомним, Александр Усик отправил Тони Беллью в нокаут в восьмом раунде. Вашему вниманию также полное видео боя Усик - Беллью и видео нокаута.

Сообщалось, что Усик проигрывал Беллью на карточках судей на момент остановки боя.