Ломаченко: Поздравляю, "безударный" братишка

Василий Ломаченко поздравил своего друга с победой над Тони Беллью.

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика(16-0, 12 КО) с победой над Тони Белью (30-3-1, 20 КО) нокаутом в восьмом раунде.

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Ломаченко поздравил соотечественника на своей страничке в Instagram, где иронично назвал Усика безударным.

“Поздравляю Александра Усика. “Безударный“ братишка молорик“, - написал Ломаченко и прикрепил забавную фотографию с Усиком.

Смотрите также полное видео боя Усик - Беллью и видео нокаута.

Отметим, что на момент остановки боя украинский боксер проигрывал британцу на карточках судей.