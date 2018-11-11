Усик проигрывал Беллью на карточках судей на момент остановки боя

Ни один из судей после семи раундов не отдавал победу украинцу.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик добыл яркую победу нокаутом над британцем Тони Беллью. В восьмом раунде украинец мощнейшим левым боковым нокаутировал Беллью.

Оказалось, что на момент остановки боя Тони Беллью выигрывал бой - двое судей (Стив Грэй из Великобритании и Алехандро Лопес из Мексики) отдавали ему преимущество, а у россиянина Юрия Копцева была ничья.