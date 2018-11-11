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Усик проигрывал Беллью на карточках судей на момент остановки боя

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Ни один из судей после семи раундов не отдавал победу украинцу.
Усик проигрывал Беллью на карточках судей на момент остановки боя

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик добыл яркую победу нокаутом над британцем Тони Беллью. В восьмом раунде украинец мощнейшим левым боковым нокаутировал Беллью.

Оказалось, что на момент остановки боя Тони Беллью выигрывал бой - двое судей (Стив Грэй из Великобритании и Алехандро Лопес из Мексики) отдавали ему преимущество, а у россиянина Юрия Копцева была ничья.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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Комментариев (1)
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SoulKeeper    11.11.2018, 04:00
Оценка:  +1
SoulKeeper
Вот гавнюки, хотели слить Усика
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