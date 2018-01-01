Усик: Нам нужно не торопиться принимать решения о будущем

На пресс-конференции после боя с Беллью Усик рассказал, почему этот год был для него тяжелым.

На пресс-конференции после боя Александр Усик рассказал, что хочет в первую очередь отдохнуть после тяжелого боя, но при этом он ставит себе цель стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

“Я должен был сосредоточиться на каждом раунде. Беллью действительно опасный боксер. Я пытался успокоить себя в первых четырех раундах. Все было хорошо.

У меня был действительно тяжелый год. Это был самый успешный, но самый сложный год. Сейчас я думаю о том, чтобы провести время с семьей.

Год был психологически сложным и физически. Периоды между боями были слишком короткими, я никогда не чувствовал себя на 100% готовым. После финальной битвы с Муратом Гассиевым у меня было всего 30 дней, чтобы восстановиться. Во время тренировочного лагеря я лежал в постели, глядя в потолок, и мне пришла в голову мысль: “Что я здесь делаю?“.

Нам нужно не торопиться принимать решения о будущем. Сейчас моя самая большая забота - это отдых. Отдых с семьей. Хочу свозить деток домой к Деду Морозу.

Мечтаю ли я о титуле абсолютного чемпиона в супертяжелом весе? Я много мечтаю. Но это не то, о чем я мечтаю - это моя цель. Это то, что я собираюсь сделать“, - сказал Усик на пресс-конференции после боя.