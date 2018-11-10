Порошенко поздравил Усика с победой над Беллью
Президент Украины оперативно отреагировал на победу Александра Усика в Манчестере.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик добыл яркую победу нокаутом над британцем Тони Беллью. В восьмом раунде украинец попал пару раз в голову Тони. Британца немного повело и Александр мощнейшим левым боковым нокаутировал Беллью.
Сразу после боя на яркую победу украинца отреагировал Президент Украины Петр Порошенко:
Фантастична ніч для всіх шанувальників боксу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 ноября 2018 г.
Наш @usykaa впевнено переміг британця Тоні Беллью та захистив титул абсолютного чемпіона світу з боксу у першій важкій вазі. Жодної секунди не сумнівався, що наш Олександр виграє.
Дякую за гідну чемпіона боротьбу. Пишаємось тобою! pic.twitter.com/VO4d8jfcSb
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