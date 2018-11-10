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Порошенко поздравил Усика с победой над Беллью

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Президент Украины оперативно отреагировал на победу Александра Усика в Манчестере.
Порошенко поздравил Усика с победой над Беллью

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик добыл яркую победу нокаутом над британцем Тони Беллью. В восьмом раунде украинец попал пару раз в голову Тони. Британца немного повело и Александр мощнейшим левым боковым нокаутировал Беллью.

Сразу после боя на яркую победу украинца отреагировал Президент Украины Петр Порошенко:

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс, Петр Порошенко
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