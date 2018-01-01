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Хирн: Сегодня я посмотрел лучший бой в жизни

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Промоутер поблагодарил боксеров за подаренное зрелище.
Тони Беллью и Эдди Хирн
Тони Беллью и Эдди Хирн
matchroomboxing.com

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал исход последнего поединка в карьере его клиента Тони Беллью.

“Сегодня мы стали свидетелями отличного поединка. Усик продемонстрировал нам свое мастерство, свою феноменальную тактическую выучку, и одержал заслуженную победу. Но я хотел бы также поблагодарить Тони Беллью, который здесь отдал всего себя, дабы попытаться исполнить свою мечту. Я с большим удовольствием наблюдал за этим действом. Пожалуй, это был лучший бой в моей жизни.

Что касается будущего Усика, то давайте не будем забегать слишком далеко. Сегодня вечер отличного бокса, а дальше будет видно. Сегодня я бы хотел, чтобы все отдали дань уважения карьере Беллью. Время, которое я провел, сотрудничая с Тони – незабываемо. Он не только большой профессионал, но и один из лучших людей, с которыми я знаком. Так что давайте просто поблагодарим его за все это”,- заявил Хирн.

Напомним, что в Александр Усик сохранил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, отправив Тони Беллью в нокаут в 8-м раунде.

 

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Эдди Хирн
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