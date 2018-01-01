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Беллью: Я встретился с исключительным соперником и желаю ему только успеха

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Британец прокомментировал исход своего последнего поединка в карьере.
Тони Беллью
Тони Беллью
matchroomboxing.com

Британский боксер Тони Беллью дал свой комментарий после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Александра Усика.

“Сегодня я отдал всего себя для победы. Я выжал из себя максимум, но встретился с исключительным соперником. Александр Усик – лучший, с кем мне доводилось выходить на ринг. Его мастерство и боксерский интеллект не поддаются никаким сравнениям. Я горд, что смог навязать борьбу такому фантастическому бойцу.

Честно говоря, я даже не помню, сколько раундов прошло. Если не ошибаюсь, то я упал в 8-м раунде. Как бы там ни было, до конца еще было очень далеко. Сегодня Усик показал, что такое бокс мирового класса, и что значит Олимпийский чемпион. Я благодарен ему за этот бой, за эту возможность, и желаю ему только успеха в дальнейшем. Он способен покорить супертяжелый вес”,- заявил Беллью после боя.

Напомним, что Александр Усик провел свою первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, отправив Тони Беллью в нокаут в 8-м раунде.

 

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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