Беллью: Я встретился с исключительным соперником и желаю ему только успеха

Британец прокомментировал исход своего последнего поединка в карьере.

Британский боксер Тони Беллью дал свой комментарий после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Александра Усика.

“Сегодня я отдал всего себя для победы. Я выжал из себя максимум, но встретился с исключительным соперником. Александр Усик – лучший, с кем мне доводилось выходить на ринг. Его мастерство и боксерский интеллект не поддаются никаким сравнениям. Я горд, что смог навязать борьбу такому фантастическому бойцу.

Честно говоря, я даже не помню, сколько раундов прошло. Если не ошибаюсь, то я упал в 8-м раунде. Как бы там ни было, до конца еще было очень далеко. Сегодня Усик показал, что такое бокс мирового класса, и что значит Олимпийский чемпион. Я благодарен ему за этот бой, за эту возможность, и желаю ему только успеха в дальнейшем. Он способен покорить супертяжелый вес”,- заявил Беллью после боя.

Напомним, что Александр Усик провел свою первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, отправив Тони Беллью в нокаут в 8-м раунде.