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Усик: На сегодняшний день провел свой лучший бой

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Александр Усик прокомментировал свою победу над Тони Беллью.
Усик: На сегодняшний день провел свой лучший бой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик после победы над Тони Беллью во флэш-интервью в ринге заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть.

"Лучшими становится только те, кто бьется с лучшими. Провел ли я лучший для себя бой? На сегодняшний день – да. Я ждал от Беллью то, что было в начале боя. Ему нечего было терять.

Мои планы на будущее? У меня был тяжелый год. Я хочу отдохнуть с семьей, подлечиться и лишь потом мы сможем говорить о будущем.

Хватит ли мне сил для супертяжелого веса? Я буду дополнительную пасту есть и все будет "кульно".

Ставлю ли я себе цель стать абсолютным чемпионом в супертяжях? Конечно. Нужно ставить себе цели. Если мы не ставим себе цели – мы трухнем. Мы должны ставить себе цели", - заявил Усик.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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Источник: iSport.ua

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