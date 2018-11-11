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Усик добыл яркую победу над Беллью

Комментариев: 11
Украинец Александр Усик отправил соперника в нокаут.
Усик добыл яркую победу над Беллью

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик добыл яркую победу над британцем Тони Беллью в Манчестере и защитил принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Усик спокойно начал бой, лишь к третьему раунду начав набирать обороты.

В восьмом раунде Усик пошел вперед решительнее, буквально затерроризировав британца ударами с дистанции, и в итоге отправил его в нокаут левым боковым.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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Комментариев (11)
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Drokus    11.11.2018, 02:52
Оценка:  0
Drokus
Молодец, Александр! Чемпион!
Firstfurion    11.11.2018, 02:16
Оценка:  -2
Firstfurion
В общем за бокс 4, а вот за актерское мастерство обоим 5, особенно Беллью, за красивое падение.
гость  (аноним)  11.11.2018, 02:00
Оценка:  -1
гость
Усик дуже багато приймає в голову...а Ьелью просто лапух..допонтувався ударник хе.ров хоч виглядав переконливіше від нашого. Усику в супертяжах робить нех.ер попаде на молодого Твйсона чи Льюїса..того ж Джошуа там забють нахрен його. Але тут моордець таки вистояв і підловив дурака.
SoulKeeper    11.11.2018, 01:53
Оценка:  +1
SoulKeeper
Я же говорил что пучеглазый Беллью будет валяца на канвасе
Vladnadal    11.11.2018, 01:57
Оценка:  -2
Vladnadal
Иди в школу, НЕУЧ!!!
SoulKeeper    11.11.2018, 02:21
Оценка:  0
SoulKeeper
Что такое, неужели все бабки на Тони поставил? Эх ты кацапоид несчастный
wолк    11.11.2018, 01:52
Оценка:  +4
wолк
Саня красавчик.Просто красавчик.Белью респект!Хорошо отозвался об абсолютном чемпионе.
гость  (аноним)  11.11.2018, 01:48
Оценка:  +4
гость
усик молодец!
гость  (аноним)  11.11.2018, 01:44
Оценка:  -6
гость
Усик получал в бубен до 6 раунда пока у Белью не закончился бензин. Усик хороший физкультурник, но в супертяжах ему делать нечего, большие парни его просто снесут.
wолк    11.11.2018, 01:49
Оценка:  +5
wолк
Ой,а ну назад в конуру залез,эксперт хренов
Dani  (аноним)  11.11.2018, 01:41
Оценка:  +6
Dani
Усику нужен был нокаут и он его добыл, фееречный удар и потрасяющий бой!
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