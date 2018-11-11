Усик добыл яркую победу над Беллью

Украинец Александр Усик отправил соперника в нокаут.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик добыл яркую победу над британцем Тони Беллью в Манчестере и защитил принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Усик спокойно начал бой, лишь к третьему раунду начав набирать обороты.

В восьмом раунде Усик пошел вперед решительнее, буквально затерроризировав британца ударами с дистанции, и в итоге отправил его в нокаут левым боковым.