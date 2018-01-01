Поединок Ломаченко - Гарсия может состояться в следующем году

Президент WBC пообещал помочь с организацией боя, который ждет весь мир.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что намерен приложить все усилия, дабы ускорить организацию мегафайта Василий Ломаченко – Майки Гарсия

“Бой Ломаченко – Гарсия – это тот поединок, которого с нетерпением ждет весь мир. Знаете, я часто вижу украинца, и он классный парень, но, чтобы иметь все, чего он хочет, ему необходим этот “зеленый” пояс.

WBC сделает все возможное, чтобы ускорить организацию противостояния Ломаченко – Гарсия, и он состоялся уже в следующем году”,- заявил Сулейман в эфире телеканала Интер.

А пока до этого события еще далеко, напомним, что сегодня Александр Усик проведет первую защиту своих чемпионских поясов против британца Тони Беллью.