Президент WBC: Беллью всегда выигрывает, когда весь мир думает, что он проиграет

Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий матч Александра Усика и Тони Беллью.

В субботу, 10 ноября, украинец Александр Усик выйдет в ринг против британца Тони Беллью. Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий поединок.

По словам президента, украинского боксера ждет сложный бой.

"Честно скажу, бой Усик – Беллью это лучший бой года!

Усик добыл прекрасную победу в Риге, а потом был еще лучший бой против Гассиева.

Беллью – очень опытный боец, местами он был где-то расслаблен. Беллью опасный соперник для Усика. Он всегда выигрывает, когда весь мир думает, что он проиграет. У него такая сильная мотивация, битва точно будет непростая для Усика", - сказал Сулейман в эфире телеканала Интер.

Напомним, на Спорт bigmit)net доступна видео онлайн-трансляция боя Усик - Беллью, которая начнется 10 ноября в 23:30.