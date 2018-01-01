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Президент WBC: Беллью всегда выигрывает, когда весь мир думает, что он проиграет

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Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий матч Александра Усика и Тони Беллью.
Усик - Бель
Усик - Бель
Matchroom Boxing/Mark Robinson

В субботу, 10 ноября, украинец Александр Усик выйдет в ринг против британца Тони Беллью. Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий поединок. 

По словам президента, украинского боксера ждет сложный бой.

"Честно скажу, бой Усик – Беллью это лучший бой года! 

Усик добыл прекрасную победу в Риге, а потом был еще лучший бой против Гассиева. 

Беллью – очень опытный боец, местами он был где-то расслаблен. Беллью опасный соперник для Усика. Он всегда выигрывает, когда весь мир думает, что он проиграет. У него такая сильная мотивация, битва точно будет непростая для Усика", - сказал Сулейман в эфире телеканала Интер.

Напомним, на Спорт bigmit)net доступна видео онлайн-трансляция боя Усик - Беллью, которая начнется 10 ноября в 23:30.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс, бой, видео
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