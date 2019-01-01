Митрофанов свел вничью поединок на разогреве боя Усик - Беллью

Украинец Дмитрий Митрофанов провел бой в андеркарде поединка Усик - Беллью.

Украинский боксер среднего веса Дмитрий Митрофанов впервые на профиринге не сумел выиграть – его бой против голландца Джино Кантерса в андеркарде поединка Усик – Беллью завершился вничью.

На первых же секундах поединка Дмитрий пропустил в размене апперкот и упал на колени - рефери отсчитал нокдаун. Украинец быстро восстановился и бой принял обоюдоострый характер. В итоге бой проходил на ближней дистанции и больше походил на рубку, с которой много пропускали оба.

В итоге судья (в Англии на боях андеркарда судьбу поединка определяет один рефери) никому не отдал победу – 38:38.

Бой Усик - Беллью состоится ближе к полуночи. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция боя.