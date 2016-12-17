Усик - Беллью: видео онлайн-трансляция боя

Александр Усик 10 ноября проведет защиту своих титулов в бою против Тони Беллью. Смотри видео онлайн-трансляцию боя.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) встретится с экс-обладателем титула WBC британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.

По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец. Так, на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья – в 26,0.

На нашем сайте пройдет видео онлайн-трансляция боя Усик - Беллью. Ориентировочное начало поединка – в 23:30 по киевскому времени.

Смотреть видео онлайн-трансляцию боя Усик - Беллью:

Последние бои Усика:

21.07.2018 Усик – Гассиев (UD 12 в пользу Усика)

27.01.2018 Усик – Бриедис (MD 12 в пользу Усика)

09.09.2017 Усик – Хук (TKO 10 в пользу Усика)

08.05.2017 Усик – Хантер (UD12 в пользу Усика)

17.12.2016 Усик – Мчуну (KO 9 в пользу Усика)

Последние бои Беллью:

05.05.2018 Беллью – Хэй (TKO 5 в пользу Беллью)

04.03.2017 Беллью – Хэй (TKO 11 в пользу Беллью)

15.10.2016 Беллью – Флорес (TKO 3 в пользу Беллью)

29.05.2016 Беллью – Макабу (TKO 3 в пользу Беллью)

12.12.2015 Беллью – Мастернак (UD 12 в пользу Беллью)