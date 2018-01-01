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Усик прибыл на Манчестер Арену на бой с Беллью

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Украинский боксер в хорошем настроении прибыл на арену.
Усик прибыл на Манчестер Арену на бой с Беллью

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик прибыл на Манчестер Арену, где через несколько часов выйдет на ринг против британца Тони Беллью.

Бой Усик - Беллью состоится ближе к полуночи. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция боя.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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