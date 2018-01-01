Усик прибыл на Манчестер Арену на бой с Беллью
Украинский боксер в хорошем настроении прибыл на арену.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик прибыл на Манчестер Арену, где через несколько часов выйдет на ринг против британца Тони Беллью.
The Champ has arrived! @usykaa #HeWhoDares #UsykBellew #AllTheMarbles pic.twitter.com/fG9rhKN6vi— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 10 ноября 2018 г.
Бой Усик - Беллью состоится ближе к полуночи. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция боя.
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