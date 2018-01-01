Беллью: Ради денег я бы подрался с Уайтом

Британец в очередной раз напомнил, зачем ему нужен этот бой.

Сегодняшний соперник Александра Усика – Тони Беллью рассказал, зачем ему нужен был этот поединок.

“Я хочу показать людям, что все это не только ради денег. Если бы я гнался лишь за деньгами, я мог бы сразиться с более легким соперником Диллианом Уайтом.

Я бы подрался с ним, потанцевал бы вокруг него и получил бы огромный гонорар. Мне бы не составило труда организовывать такую встречу. Но я хочу достичь чего-то большего, чем просто крупной суммы. Хочу достичь чего-то, о чем я никогда даже не мечтал. Именно это мотивировало меня, когда принимал решение”,- приводит слова Беллью BoxingScene.

Напомним, что бой Усик - Беллью состоится уже сегодня, 10-го ноября.