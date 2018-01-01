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Зинченко: Большинство игроков Сити будут болеть за Усика

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Украинец рассказал об отношении партнеров к боксу.
Ломаченко, Зинченко и Усик
Ломаченко, Зинченко и Усик
instagram.com/usykaa

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своей дружбе с Усиком, а также обеспечил ему поддержку в сегодняшнем поединке.

“Сегодня перед тренировкой я смог заехать к Саше и пожелать ему удачи. К сожалению, позавтракать вместе нам не удалось. Уверен, что сегодня его ждет победа. Хотелось бы нокаут, но это уже не столь важно.

В Сити все знают Усика и большая часть команды будет его поддерживать. Вряд ли кто-то посетит бой, так как на следующий день у нас важная игра, но я точно буду смотреть по телевизору”,- приводит слова Зинченко Tribuna.com.

Напомним, что поединок Усик – Беллью состоится уже сегодня, 10-го ноября. 

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Александр Зинченко
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