Зинченко: Большинство игроков Сити будут болеть за Усика

Украинец рассказал об отношении партнеров к боксу.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о своей дружбе с Усиком, а также обеспечил ему поддержку в сегодняшнем поединке.

“Сегодня перед тренировкой я смог заехать к Саше и пожелать ему удачи. К сожалению, позавтракать вместе нам не удалось. Уверен, что сегодня его ждет победа. Хотелось бы нокаут, но это уже не столь важно.

В Сити все знают Усика и большая часть команды будет его поддерживать. Вряд ли кто-то посетит бой, так как на следующий день у нас важная игра, но я точно буду смотреть по телевизору”,- приводит слова Зинченко Tribuna.com.

Напомним, что поединок Усик – Беллью состоится уже сегодня, 10-го ноября.