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Уорд: Сегодня я бы поставил на Беллью

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Американец считает, что опыт сыграет главную роль в этом противостоянии.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Американский боксер Андре Уорд поделился своим мнением о поединке абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика против Тони Беллью.

“Знаю, что большинство уже списали Белью со счетов, но вспомните, сколько раз с ним уже происходило такое. В этом бою я бы определенно поставил на Тони.

Я не знаю, насколько хорош Усик. Да, кажется, он сильный боксер, но мне довелось увидеть не так уж много его выступлений. Зато я видел достаточно боев Белью. Видел, как он получил поражение и вернулся в топ. Он ветеран бокса, и я понимаю, о чем говорю”,- приводит слова Уорда boxingnews24.

Напомним, что встреча Усик – Беллью состоится уже сегодня, 10-го ноября. 

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Теги: бокс, Тони Беллью, Андре Уорд, Александр Усик
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Комментариев (1)
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Jim Beam  (аноним)  10.11.2018, 18:44
Оценка:  +3
Jim Beam
Согласен. Тони преподаст урок любителю попов московских и станет абсолютным чемпионом.
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