Уорд: Сегодня я бы поставил на Беллью

Американец считает, что опыт сыграет главную роль в этом противостоянии.

Американский боксер Андре Уорд поделился своим мнением о поединке абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика против Тони Беллью.

“Знаю, что большинство уже списали Белью со счетов, но вспомните, сколько раз с ним уже происходило такое. В этом бою я бы определенно поставил на Тони.

Я не знаю, насколько хорош Усик. Да, кажется, он сильный боксер, но мне довелось увидеть не так уж много его выступлений. Зато я видел достаточно боев Белью. Видел, как он получил поражение и вернулся в топ. Он ветеран бокса, и я понимаю, о чем говорю”,- приводит слова Уорда boxingnews24.

Напомним, что встреча Усик – Беллью состоится уже сегодня, 10-го ноября.