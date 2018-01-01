Стивенсон: Гвоздик будет готов к бою, но ему этого не хватит для победы

Канадец намерен провести еще одну успешную защиту.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон поделился своими ожиданиями от предстоящего боя против украинца Александра Гвоздика.

“Я продолжаю упорно тренироваться, чтобы провести очередную успешную защиту своего титула. Я знаю, что лучшего всего продаются нокауты, так что именно так я намерен завершить свой следующий бой. Меня ждет поединок против очень хорошего и решительного боксера, который будет готов как никогда. Но будьте уверенны, ему этого не хватит для победы. Настало время шоу, и все увидят еще одну мою победу”,- приводит слова Стивенсона BoxingScene.

Ранее своими ожиданиями от этой встречи поделился и сам Гвоздик. Бой за пояс чемпиона WBC в полутяжелом весе состоится 1-го декабря.