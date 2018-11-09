Усик – Беллью: полный андеркарт вечера

Стало известно, кто будет разыгрывать публику перед боем Усик – Беллью. Среди них - украинец.

Опубликован полный список боев, которые будут предшествовать главному поединку вечера 10 ноября в Манчестере.

Сегодня выступить еще один украинский боксер - Дмитрий Митрофанов, для которого это будет всего третий бой в профкарьере.

Весь список поединков вечера бокса в Манчестере 10 ноября:

Александрос Картозия (6-1-0) – ТВА

Дмитрий Митрофанов (2-0-0) – Джино Кантерс (5-2-0)

Сэм Хайд (13-0-1) – Ричард Риакпоре (7-0-0)

Дэвид Аллен (15-4-2) – Ариель Эстебан Бракамонте (8-1-0)

Джош Келли (7-0-0) – Вальтер Фабиан Кастильо (13-2-0)

Рики Бернс (42-7-1) – Скотт Кардл (23-2-1)

Энтони Кролла (33-6-3) – Дауд Йордан (38-3-0)

Александр Усик (15-0-0) – Тони Беллью (30-2-1)

Напомним, бой Усик - Беллью состоится сегодня, 10 ноября.