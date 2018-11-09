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Усик – Беллью: полный андеркарт вечера

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Стало известно, кто будет разыгрывать публику перед боем Усик – Беллью. Среди них - украинец.
Александр Усик
Александр Усик
Matchroom Boxing/Mark Robinson

Опубликован полный список боев, которые будут предшествовать главному поединку вечера 10 ноября в Манчестере.

Сегодня выступить еще один украинский боксер - Дмитрий Митрофанов, для которого это будет всего третий бой в профкарьере.

Весь список поединков вечера бокса в Манчестере 10 ноября:

Александрос Картозия (6-1-0) – ТВА
Дмитрий Митрофанов (2-0-0) – Джино Кантерс (5-2-0)
Сэм Хайд (13-0-1) – Ричард Риакпоре (7-0-0)
Дэвид Аллен (15-4-2) – Ариель Эстебан Бракамонте (8-1-0)
Джош Келли (7-0-0) – Вальтер Фабиан Кастильо (13-2-0)
Рики Бернс (42-7-1) – Скотт Кардл (23-2-1)
Энтони Кролла (33-6-3) – Дауд Йордан (38-3-0)
Александр Усик (15-0-0) – Тони Беллью (30-2-1)

Напомним, бой Усик - Беллью состоится сегодня, 10 ноября.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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