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Беллью: Я хочу, чтобы Усик устроил фейерверки на ринге

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Британец сказал, что Усик не может просто одержать скучную победу.
Тони Беллью
Тони Беллью
Matchroom Boxing/Mark Robinson

Почетный чемпион WBC Тони Беллью рассказал, что нужно сделать Александру Усику для того, чтобы дальше развиваться в боксе.

“Он не может себе позволить выступить, просто одержав скучную победу. Он должен сделать нечто выдающееся - побить меня, Тони Беллью. Иначе ему не видать боя с Джошуа. Я хочу, чтобы он устроил настоящее фейерверки на ринге.

Он принял этот бой потому, что хочет достигнуть статуса звезды PPV. Ему нужна популярность и слава. Усику нужно то, что есть у меня.

Его можно победить. Увидим, насколько я хорош. Если я побью этого парня, то стану машиной, которую нельзя победить“, - цитрует боксера издание BoxingScene.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита противостояния Усик - Беллью.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  10.11.2018, 10:07
Оценка:  +1
петенька
Да, будет интересно. Яркая и красочная победа Тони нокаутом приверженца росисии...
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