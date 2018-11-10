Беллью: Я хочу, чтобы Усик устроил фейерверки на ринге

Британец сказал, что Усик не может просто одержать скучную победу.

Почетный чемпион WBC Тони Беллью рассказал, что нужно сделать Александру Усику для того, чтобы дальше развиваться в боксе.

“Он не может себе позволить выступить, просто одержав скучную победу. Он должен сделать нечто выдающееся - побить меня, Тони Беллью. Иначе ему не видать боя с Джошуа. Я хочу, чтобы он устроил настоящее фейерверки на ринге.

Он принял этот бой потому, что хочет достигнуть статуса звезды PPV. Ему нужна популярность и слава. Усику нужно то, что есть у меня.

Его можно победить. Увидим, насколько я хорош. Если я побью этого парня, то стану машиной, которую нельзя победить“, - цитрует боксера издание BoxingScene.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита противостояния Усик - Беллью.