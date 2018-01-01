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Беллью о своей готовности к бою: Пузан в форме и готов к побоищу

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Тони Беллью обещает устроить яркий поединок с Александром Усиком.
Беллью о своей готовности к бою: Пузан в форме и готов к побоищу

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью заявил, что он с Усиком – психи, которые устроят яркий бой в Манчестере. Об этом он понял, когда заглянул украинцу в глаза.

"Я в глазах увидел отсутствие страха. Он псих. Такой же, как и тот, на кого он смотрел. Это как безумец в зеркало всматривается.

Мы устроим чад и угар, а вы увидите один из величайших боёв, которые когда-либо видели. Верьте мне. Если только он не приехал сюда бегать, играть в разные игры и "украсть" решение судей

Он устрашающий и фантастический чемпион. Один из лучших в паунде. Но единственный, кто может меня побить - это я сам. Я стану лучшим на планете. Пузан в форме и готов к побоищу", - заявил Усик в интервью Sky Sports.

Накануне прошла финальная церемония взвешивания перед боем Усик - Беллью.

Бой состоится уже сегодня, 10 ноября.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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