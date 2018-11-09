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Хирн: Бой Усик - Беллью самый лучший поединок, который я продвигал

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Промоутер назвал его более значительным, чем бой Джошуа-Кличко.
Александр Усик и Тони Беллью
Александр Усик и Тони Беллью
Matchroom Boxing/Mark Robinson

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что поединок абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и почетного чемпиона WBC Тони Беллью - это лучший бой, который ему приходилось раскручивать. 

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“Это лучшиий и самый большой поединок, который мне приходилось продвигать за всю мою карьеру. С точки зрения того, что стоит на кону, истории и даже самых боксеров.

Он даже лучше, чем бой между Энтони Джоуша и Владимиром Кличко. И я говор. не о деньгах, а о решающем этапе в карьере обоих бойцов. Это прекрасно“, - цитирует Хирна RingNews24.

Напомним, бой Усик - Беллью пройдет завтра, 10 ноября.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Эдди Хирн
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Источник: www.ringnews24.com

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