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Гассиев: Усик - фаворит, но Беллью может победить

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Российский боксер поделился своим мнением по поводу боя Усик - Беллью.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Boxing Scene

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал, что думает о предстоящем поединке Александр Усик - Тони Беллью и назвал своего фаворита.

“Я очень жду поединка и наедеюсь на интересный бой. Я считаю Сашу главным фаворитом, но Беллью много раз побеждал, когда на него никто не ставил.

Тони нужно много и жестко атаковать Усика, чтобы победить“, -  цитирует Гассиева Спорт-Экспресс.

Ранее у Александра Усика и Тони Беллью состоялась церемония взвешивания.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Мурат Гассиев
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Источник: sport-express.ru

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