Гассиев: Усик - фаворит, но Беллью может победить

Российский боксер поделился своим мнением по поводу боя Усик - Беллью.

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал, что думает о предстоящем поединке Александр Усик - Тони Беллью и назвал своего фаворита.

“Я очень жду поединка и наедеюсь на интересный бой. Я считаю Сашу главным фаворитом, но Беллью много раз побеждал, когда на него никто не ставил.

Тони нужно много и жестко атаковать Усика, чтобы победить“, - цитирует Гассиева Спорт-Экспресс.

Ранее у Александра Усика и Тони Беллью состоялась церемония взвешивания.