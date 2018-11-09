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Усик вышел на церемонию взвешивания в шарфе Манчестер Сити

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Сегодня состоялась церемония взвешивания перед поединком Усик-Беллью.
Алексндр Усик и Тони Беллью
Алексндр Усик и Тони Беллью
PA

В Манчестере прошла церемония финального взвешивания Александра Усика и Тони Беллью.

Украинский боксер появился на публике в шафре английского клуба Манчестер Сити.

Промоутер Усика Александр Красюк объяснил это том, что таким образом боксер поддерживает своего друга, футболиста Ман Сити Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита противостояния Усик - Беллью.

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Источник: tribuna.com

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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  09.11.2018, 17:07
Оценка:  0
петенька
Мой пуканчик пророчит поражение любителю московских попов..., фанату русского шансона..., не знающему, чей Крым((((. Размажет этого безударного приверженца Гундяева ливерпулец, как Хэя(((((.
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