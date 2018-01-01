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Усик – Беллью: состоялась церемония взвешивания

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Украинский боксер оказался легче британца.
Александр Усик
Александр Усик
twitter.com/matchroomboxing

Сегодня, 8 ноября в Манчестере состоялась церемония взвешивания перед поединком между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

Весы показали, что Александр Усик весит 89,811 кг и незначительно проигрывает Тони Беллью, у которого 90,265 кг.

Таким образом, оба боксера уложились в первую тяжелую весовую категорию, которая допускает вес до 90,718 кг.

Бой Александр Усик - Тони Беллю состоится завтра, 10 ноября.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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