Усик - Беллью: в каких кинотеатрах смотреть бой и сколько стоят билеты
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 10 ноября проведет защиту титулов в бою против Тонни Беллью. Поединок состоится в Манчестере, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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Украинские фанаты имеют фантастическую возможность перенестись на Манчестер Арену, ведь бой будет транслироваться во многих кинотеатрах нашего государства. В 23:00 состоится премьера фильма "Абсолютный чемпион" об Александре Усике, трейлер которого можно посмотреть здесь.
После фильма в кинотеатрах будет показан бой Усик - Беллью в прямом эфире. Стоимость билетов в кинотеатры варьируется в зависимости от сети. Стартовая цена - 100 гривен.
Мы представляем вашему вниманию список кинотеатров нашей страны, в которых будет проходить трансляция боя Усик - Беллью:
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Киеве
Баттерфляй Космополит
Баттерфляй Ультрамарин
Лейпциг
Линия кино в ТРЦ Аладдин
Линия кино в ТРЦ Метрополис
Мультиплекс ТРЦ Lavina Mall
Мультиплекс ТРЦ SkyMall
Мультиплекс ТРЦ Атмосфера
Мультиплекс ТРЦ Проспект
Оскар в ТРЦ Dream Town
Оскар в ТРЦ Gulliver
Планета кино в ТРЦ Блокбастер
Спутник
Флоренция
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Днепре
Мультиплекс IMAX ТРЦ Dafi Днепр
Мультиплекс ТРЦ Караван Днепр
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Житомире
Мультиплекс ТРЦ Глобал UA
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Запорожье
Мультиплекс ТРЦ Аврора
Каменце-Подольском
Кинотеатр Дружба
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Кривом Роге
Мультиплекс ТРЦ Union
Мультиплекс ТРЦ Victory Plaza
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Луцке
PREMIER CITY
Мультиплекс Проминь
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Львове
Мультиплекс Victoria Gardens
Планета кино ТРЦ King Cross Leopolis
Планета кино ТРЦ Forum Lviv
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Мариуполе
Мультиплекс ТРЦ ПортCity
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Николаеве
Мультиплекс ТРЦ City Center
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Одессе
Киностар
Золотой дюк
Планета кино ТРЦ City Center
Планета кино ТРЦ City Center Котовський
Родина
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Полтаве
Мультиплекс ТРЦ Экватор
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Ровно
Мультиплекс ТРЦ Эра
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Сумах
Планета кино в ТРЦ Мануфактура
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Харькове
Мультиплекс ТРЦ Dafi Харьков
Планета кино ТРЦ Французький Бульвар
Парк
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Херсоне
Мультиплекс ТРЦ Фабрика
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Хмельницком
Мультиплекс ТРЦ Оазис
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Черкассах
Мультиплекс Любава
Мультиплекс ТРЦ Днипро Плаза
Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Чернигове
Мультиплекс ТРЦ Hollywood
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