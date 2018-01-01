Усик - Беллью: в каких кинотеатрах смотреть бой и сколько стоят билеты

Узнай, в каких кинотеатрах Украины можно будет посмотреть бой Усик - Беллью на большом экране.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 10 ноября проведет защиту титулов в бою против Тонни Беллью. Поединок состоится в Манчестере, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Украинские фанаты имеют фантастическую возможность перенестись на Манчестер Арену, ведь бой будет транслироваться во многих кинотеатрах нашего государства. В 23:00 состоится премьера фильма "Абсолютный чемпион" об Александре Усике, трейлер которого можно посмотреть здесь.

После фильма в кинотеатрах будет показан бой Усик - Беллью в прямом эфире. Стоимость билетов в кинотеатры варьируется в зависимости от сети. Стартовая цена - 100 гривен.

Мы представляем вашему вниманию список кинотеатров нашей страны, в которых будет проходить трансляция боя Усик - Беллью:

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Киеве

Баттерфляй Космополит

Баттерфляй Ультрамарин

Лейпциг

Линия кино в ТРЦ Аладдин

Линия кино в ТРЦ Метрополис

Мультиплекс ТРЦ Lavina Mall

Мультиплекс ТРЦ SkyMall

Мультиплекс ТРЦ Атмосфера

Мультиплекс ТРЦ Проспект

Оскар в ТРЦ Dream Town

Оскар в ТРЦ Gulliver

Планета кино в ТРЦ Блокбастер

Спутник

Флоренция

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Днепре

Мультиплекс IMAX ТРЦ Dafi Днепр

Мультиплекс ТРЦ Караван Днепр

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Житомире

Мультиплекс ТРЦ Глобал UA

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Запорожье

Мультиплекс ТРЦ Аврора

Каменце-Подольском

Кинотеатр Дружба

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Кривом Роге

Мультиплекс ТРЦ Union

Мультиплекс ТРЦ Victory Plaza

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Луцке

PREMIER CITY

Мультиплекс Проминь

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Львове

Мультиплекс Victoria Gardens

Планета кино ТРЦ King Cross Leopolis

Планета кино ТРЦ Forum Lviv

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Мариуполе

Мультиплекс ТРЦ ПортCity

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Николаеве

Мультиплекс ТРЦ City Center

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Одессе

Киностар

Золотой дюк

Планета кино ТРЦ City Center

Планета кино ТРЦ City Center Котовський

Родина

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Полтаве

Мультиплекс ТРЦ Экватор

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Ровно

Мультиплекс ТРЦ Эра

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Сумах

Планета кино в ТРЦ Мануфактура

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Харькове

Мультиплекс ТРЦ Dafi Харьков

Планета кино ТРЦ Французький Бульвар

Парк

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Херсоне

Мультиплекс ТРЦ Фабрика

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Хмельницком

Мультиплекс ТРЦ Оазис

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Черкассах

Мультиплекс Любава

Мультиплекс ТРЦ Днипро Плаза

Бой Усик – Беллью в кинотеатрах в Чернигове

Мультиплекс ТРЦ Hollywood