Усик пять лет назад дебютировал в профессиональном боксе

В своем дебютном поединке Усик отправил мексиканца Ромеро в нокаут в 5-м раунде.

Украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в профессиональном боксе ровно 5 лет назад. Соперником нашего спортсмена был мексиканец Филипе Ромеро, которого Усик нокаутировал в 5-м раунде.

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За 5 лет в профессиональном боксе Александр не проиграл ни одного поединка, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Усик владеет четырьмя чемпионскими поясами - WBA, WBC, IBF и WBO.

Теперь нашего боксера ждет новый вызов - завтра, 10 ноября, Усик сразится с британцем Тони Беллью. На кону этого поединка все пояса украинца.

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Беллью - один из самых известных современных британских боксера, в карьере которого 33 боя и всего 2 поражения. В последний раз Беллью проигрывал 5 лет назад. Ради встречи с непобедимым Усиком британец спустился из супертяжелой весовой категории обратно в первый тяжелый вес.

Беллью рассчитывает отобрать у Александра пояса и стать абсолютным чемпионом мира, после чего собирается завершить карьеру.

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Отметим, что Усик собирается подниматься в супертяжелый вес, и бой с Тони Беллью - отличный шанс посмотреть, готов ли он к переходу. Также бой против британца - короткий путь для встречи с другим боксером - Энтони Джошуа, который является лучшим в супертяжелом дивизионе.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Усик - Беллью.

Вашему вниманию также видео открытых тренировок Усика и Беллью, а также дуэль взглядов боксеров.