Сенченко: У Беллью проблема с боксерами-левшами

Вячеслав Сенченко не сомневается в победе Александра Усика.

Бывший украинский чемпион мира в полусредней весовой категории по версии WBA Вячеслав Сенченко прокомментировал предстоящий бой Александра Усика с Тони Беллью.

“Посмотрев бои Белью с боксерами-левшами, я понял, что у него есть проблема с такими ребятами: он падал от Макабу и Стивенсона, и оба они были левшами.

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Думаю, и с Сашей у него в бою будут проблемы, так как Саша держит высокий темп боя и выбрасывает много ударов, думаю, за счет этого он и выиграет этот бой“, - приводит слова Сенченко портал Luckypunch.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится в субботу, 10 ноября, в Манчестере. На кону стоят все чемпионские пояса украинца.

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