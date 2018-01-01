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Сенченко: У Беллью проблема с боксерами-левшами

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Вячеслав Сенченко не сомневается в победе Александра Усика.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший украинский чемпион мира в полусредней весовой категории по версии WBA Вячеслав Сенченко прокомментировал предстоящий бой Александра Усика с Тони Беллью.

“Посмотрев бои Белью с боксерами-левшами, я понял, что у него есть проблема с такими ребятами: он падал от Макабу и Стивенсона, и оба они были левшами.

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Думаю, и с Сашей у него в бою будут проблемы, так как Саша держит высокий темп боя и выбрасывает много ударов, думаю, за счет этого он и выиграет этот бой“, - приводит слова Сенченко портал Luckypunch.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится в субботу, 10 ноября, в Манчестере. На кону стоят все чемпионские пояса украинца.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Смотрите также дуэль взглядов Усика и Беллью.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Вячеслав Сенченко
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