Захожий: Мне посчастливилось помочь Усику в подготовке к бою с Беллью

Украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика с Тони Беллью.

Украинский боксер Александр Захожий дал свой прогноз относительно победителя и хода боя Усик – Беллью.

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“Я думаю бой получится очень интересным, мне посчастливилось внести свою лепту в подготовку Саши к бою с Белью. Я провел около 6 совместных спаррингов с Усиком и хочу вам сказать, что это не только техничный и быстрый боксер, но и очень думающий.

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Мой прогноз на бой: отказ соперника или победа остановкой судей в пользу Усика, до 10 раунда. Мы всей нашей командой болеем за нашего чемпиона и будем держать кулаки“, - приводит слова боксера LuckyPunchNet.

Напомним, Александр Усик сразиться с Тони Беллью 10 ноября на Манчестер Арене. На кону стоят все чемпионские пояса украинца.

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Отметим, что, по мнению Беллью, этот поединок будет жестоким и кровавым.

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